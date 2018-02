Vicenza e provincia in breve

A Camisano i carabinieri eseguono un ordine di carcerazione –

Ieri pomeriggio i carabinieri di Camisano Vicentino hanno eseguito un ordine di carcerazione che era stato emesso nei confronti di Mondi Sula, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Il 35enne, residente a Camisano, dovrà scontare, ai domiciliari, otto mesi e due giorni di reclusione, poiché accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Vicenza “La bella addormentata nel bosco”

Alle 16 di domani, domenica 25 febbraio, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, a Vicenza, verrà m2esso in scena lo spettacolo “La bella addormentata nel bosco”. Si tratta di una lettura espressiva a cura dell’associazione Ensemble Teatro Vicenza. L’evento è organizzato in collaborazione con la Locomotiva e con l’assessorato alla partecipazione. Ingresso ad offerta libera.

Schio, consegnate venti borse di studio agli studenti

Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune di Schio, si è svolta la cerimonia di consegna di tredici borse di studio da 250 euro ciascuna ad altrettanti studenti di prima superiore e di sette borse di studio da 500 euro l’una a sette studenti iscritti al primo anno di università.

Fidapa Vicenza propone una conferenza su “Likedin”

Interessante appuntamento, mercoledì 28 febbraio, all’oratorio Proti, in contrà De’ Proti, a Vicenza. alle 20.15 è infatti in programma la conferenza “Linkedin. La rete professionale nel web. Come sviluppare i contatti, temi e contenuti specifici relativi al mercato del lavoro”, con la relatrice Romina Folco. L’evento è a cura di Fidapa BPW Italy sezione di Vicenza, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. L’incontro è aperto a soci e simpatizzanti Per informazioni si può inviare una e-mail all’indirizzo fidapavicenza@gmail.com, oppure consultare questa pagina Facebook.