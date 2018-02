Vicenza e provincia in breve

A Vicenza un incontro sulla bonifica dell’ex Zambon –

Mercoledì 28 febbraio alla scuola elementare 2 Giugno, in via Cappuccini 65, a Vicenza, è in programma una assemblea pubblica per aggiornare la cittadinanza sui lavori di bonifica ambientale dell’area ex Zambon. All’incontro, che inizierà alle 20.30, saranno presenti l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana, Antonio Dalla Pozza, i rappresentanti di Arpav, Sisp Ulss 8 e i tecnici delle ditte impegnate nella bonifica. Per informazioni: 0444221580, ecologia@comune.vicenza.it.

Marano, si dimette la consigliera Chisin

Erica Chisin, del gruppo Marano Bene Comune, lascia il suo posto nel consiglio comunale di Marano per motivi personali. Al suo posto la prima dei non eletti, vale a dire Silvia Gavasso. “Abbiamo parlato insieme a tutto il gruppo – ha spiegato il sindaco Marco Guzzonato – e da parte nostra c’è il totale rispetto per la scelta presa da Erica che, comunque, continuerà a dare il suo contributo in altre forme. Entra da oggi in squadra una figura importante della nostra lista civica, per continuare a lavorare uniti per il bene comune”.

Marostica, mostra dell’artista Carlo Contin

Sarà inaugurata alle 17 di domani, sabato 24 febbraio, la mostra antologica dedicata all’artista marosticense Carlo Contin (1978-2018), a quarant’anni dalla sua scomparsa. L’esposizione a cura di Liliana Contin e allestita al castello inferiore di Marostica, percorre l’intera produzione artistica di Contin (nato a Piovene Rocchette nel 1919 e morto nel 1978), a partire dai primi studi dell’Accademia fino alle ultime opere. La mostra è visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) con ingresso libero, dal 24 febbraio al 18 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Vicenza, “Tre sull’altalena” al Teatro San Giuseppe

Domenica 25 febbraio, alle 16, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, a Vicenza, è in programma la commedia “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari, con la compagnia teatrale Teatro del Corvo di Padova. L’evento fa parte della 19esima rassegna teatrale TeatroSei 2018, a cura di Fita, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Ingresso: intero euro 7, ridotto euro 5. Per informazioni ci si può rivolgere alla Circoscrizione 6: 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it.