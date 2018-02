Vicenza e provincia in breve

Vicenza, chiuso per lavori un tratto di strada Carpaneda –

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio un tratto di strada Carpaneda, a Vicenza, verrà chiuso al transito per consentire la messa in sicurezza e la sistemazione dei cigli stradali, con materiale stabilizzato a cemento, di entrambi i lati della strada. In particolare la chiusura interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con via Vecchia Ferriera e il civico 117. In caso di condizioni meteo avverse, i lavori verranno posticipati ai primi giorni della prossima settimana.

Novità nella giunta comunale di Arzignano

Riccardo Masiero è un nuovo assessore della giunta comunale di Arzignano. A lui il sindaco, Giorgio Gentilin, ha assegnato le deleghe di bilancio e finanza, lavoro, sviluppo economico, industria, artigianato e agricoltura. Arzignanese di 47 anni e laureato in economia e commercio, Masiero (gruppo politico “Siamo Veneto”) vanta un lungo percorso professionale nel mondo dell’industria conciaria e, dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale.

I volontari della Croce rossa di Thiene ricevuti da Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha incontrato oggi, a palazzo Balbi a Venezia, il comitato della Croce rossa di Thiene, guidato dal presidente Andrea Bortolotto, e reduce dal terzo posto nazionale alle gare di Primo soccorso Cri, arrivato dopo la vittoria della competizione regionale. “Il Veneto – ha commentato Zaia – è orgoglioso e riconoscente per il lavoro appassionato e volontario che questi ragazzi compiono ogni giorno a supporto della gente e della sanità regionale, non a caso la prima in Italia anche per organizzazione e professionalità nel soccorso d’urgenza ed emergenza”.