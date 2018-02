Vicenza e provincia in breve

Vicenza, al Fita point si parla di “Improvvisamente l’estate scorsa” –

Alle 20 di mercoledì 21 febbraio il Fita Point di Vicenza, che si trova in stradella delle Barche 7, ospiterà una serata di approfondimento, ad ingresso libero, durante la quale Aldo Zordan parlerà dello spettacolo “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams, lavoro portato in finale lo scorso anno dalla compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro, per la regia di Mario Cipollini e Antonella Gennari, e premiato con la vittoria di Sara Tomasucci come migliore attrice protagonista. Si tratta di un evento speciale per la 30esima edizione della “Maschera d’Oro”, il festival nazionale di scena fino al 24 marzo al San Marco di Vicenza, organizzato dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita) del Veneto.

Schio, si sistemano due appartamenti Erp

Sono iniziati in questi giorni, a Magrè, frazione di Schio, i lavori di sistemazione di due appartamenti della palazzina di via Prato 3. Lo stabile, di proprietà comunale, comprende sei unità abitative di 60 metri quadri, distribuite su due piani, ed è destinato all’edilizia residenziale pubblica. Attualmente gli appartamenti occupati sono due, mentre gli altri sono inutilizzati da qualche anno. L’ammontare complessivo della spesa per lavori edili, serramenti ed impiantistici è di 70 mila euro più iva al 10%, per un totale stanziato di 80 mila euro. L’intervento dovrebbe concludersi entro cinque mesi.

“I tempi stan cambiando: il 68”, lezione concerto al liceo Quadri

Sabato prossimo, il 24 febbraio, dalle 11 alle 13, al liceo Quadri di Vicenza, si terrà una lezione concerto ad ingresso libero dal titolo “I tempi stan cambiando: il 68”, con Le officine del suono, un gruppo di musicisti e docenti, che lavora da tempo sulla storia del 900, elaborando percorsi musicali, storici, letterari. L’evento, rivolto agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori, ai docenti, ma anche alla cittadinanza, è organizzato nell’ambito dell’ottavo ciclo di lezioni di storia dal titolo “Dall’ottimismo alla fine della speranza: 1968-1978”, organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea Ettore Gallo, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, e in collaborazione con il Comune di Vicenza, con l’associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e l’associazione volontari della libertà (Avl).