“Libera nos a Malo” in scena a Vicenza –

Alle 21 di domani, sabato 17 febbraio, sul palco del Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, a Vicenza, andrà in scena la commedia “Libera nos a Malo”, con la compagnia teatrale Kitchen Project di Vicenza e la regia di Franca Pretto e Gianni Gastaldon. L’evento è a cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Ingresso: 10 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi fino a 14 anni. Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986.

Montecchio, simulazione del test di ammissione all’università

L’Informagiovani di Montecchio Maggiore, assessorato alle politiche giovanili organizza per mercoledì 21 febbraio, con inizio alle 15.30, una simulazione dei test di ammissione all’università, a cura degli esperti di Alphatest. Il programma prevede un seminario iniziale con informazioni generali sulle prove di ammissione e, a seguire, una simulazione del test, scegliendo quello che riguarda l’area di interesse. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione. Per iscriversi c’è tempo fino al 19 febbraio, ed è possibile farlo compilando questo form sul sito dell’Informagiovani, oppure contattando l’InformaGiovani al numero 0444 490934 o tramite e-mail informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it .

Marostica, Pigafetta Swing Band per “I concerti della domenica”

Una ensemble di trombe, flauti, clarinetti e sassofoni, con finale di Big Band, per il nuovo appuntamento de “I concerti della domenica”, in programma domenica 18 febbraio, con inizio alle 18, alla scuola media Natale Dalla Laste di Marostica. In scena la Pigafetta swing band, nata nel 2011 all’interno del laboratorio di musica d’insieme del liceo musicale Pigafetta di Vicenza. Fin dalla sua fondazione, la band si dedica al repertorio dello swing e del jazz classico, affrontando anche un repertorio contemporaneo, brani della tradizione klezmer e frequentazioni beatlesiane e progressive. In questi anni ha tenuto più di 50 concerti nella provincia di Vicenza, partecipando inoltre diverse volte al festival musicale di Mantova e ai festival internazionali di Crikvenica (Croazia) e di Ludenscheid (Germania). Nel 2012 ha conseguito il secondo premio al concorso musicale organizzato dal Conservatorio di Vicenza.

Montorso, nuovo tabellone segnapunti alla palestra comunale

Sarà inaugurato domani, sabato 17 febbraio, il nuovo tabellone segnapunti elettronico, donato da una ditta locale, installato nella palestra comunale di Montorso Vicentino, in via 4 novembre. Alla cerimonia, in programma alle 10.30, parteciperanno il sindaco, Antonio Tonello, la giunta comunale, gli atleti e i dirigenti della polisportiva La Contea.

Montebello, nuovo materasso per il salto in alto alle medie

Alle 11 di lunedì 19 febbraio al palazzetto dello sport di Montebello Vicentino è in programma la consegna di un nuovo materasso per il salto in alto che sarà usato per le attività di educazione fisica degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Saranno presenti il sindaco e la giunta comunale, i rappresentanti della Cassa rurale e artigiana di Brendola, che ha contribuito all’acquisto, la dirigente scolastica, Gigliola Tadiello, l’insegnante di educazione fisica, Edvige Pozzan, e una rappresentanza degli studenti.