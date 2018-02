Vicenza e provincia in breve

Bassano, modifiche alla viabilità per lavori –

A partire da lunedì prossimo, il 19 febbraio, a Bassano del Grappa, prenderanno il via alcuni interventi di asfaltatura, secondo il piano approvato dalla Giunta comunale nello scorso mese di settembre, che si concluderanno nel mese di giugno. Per garantirne l’esecuzione in sicurezza delle opere saranno istituiti il divieto di transito e di sosta sulle vie di volta in volta interessate, che saranno esposti sul posto dalla ditta che eseguirà i lavori almeno 48 ore prima dell’inizio dell’intervento. Le vie coinvolte sono villaggio Europa, vicolo Ca’ Rezzonico, un tratto di via Bonamigo, Strada Cartigliana (da via Riva Bianca, fino al civico 157), un tratto di via Capitelvecchio, via Colbacchini, un tratto di via Cristoforo Colombo e il marciapiede di via San Rocco.

Montebello, lavori alla centralina Arpav

Da lunedì 19 a mercoledì 21 febbraio la centralina Arpav di controllo della qualità dell’aria di Montebello Vicentino verrà sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, che prevedono la sostituzione del cabinato e del palo di sostegno dei sensori meteorologici. Per effettuare queste operazioni sarà necessario scollegare la strumentazione e, di conseguenza, per il periodo sopra indicato, non saranno disponibili i dati dei monitoraggi sull’aria.

Vicenza, esauriti fondi per sostituzione caldaie

A Vicenza in poco più di un mese è stato esaurito lo stanziamento disponibile per i contributi per la sostituzione della caldaia di casa. Eventuali altre domande verranno accettate con riserva, nel caso di possibili rinunce da parte dei cittadini assegnatari. Ammontavano a 7.500 euro i fondi previsti dalla giunta, per il 2018, ad integrazione del bando caldaie del 2017, per il quale erano stati stanziati 60 mila euro. Nel complesso, le domande presentate dal 2017 ad oggi sono state 236, 18 delle quali sospese, 191 accolte e 27 in fase di verifica.

A Schio un incontro sul doping nello sport

Domani, venerdì 16 febbraio a Palazzo Toaldi Capra, a Schio, è in programma un incontro dibattito sul tema del doping nello sport. Relatore della serata, che inizierà alle alle 20.30, sarà Alessandro Donati, che presenterà il suo libro “Lo sport del doping”. Donati, ex allenatore della nazionale di atletica leggera italiana e già capo del Settore Ricerca e Sperimentazione del CONI, è consulente dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada).

A Vicenza la conferenza “I luoghi dell’otium a Roma”

Domenica 18 febbraio alle 17.30 a Palazzo Chiericati è in programma il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Luci ed ombre del mondo antico”. L’appuntamento, dal titolo “I luoghi dell’otium a Roma”, con relatore Mario Colombo, proporrà una analisi delle strutture destinate alla pausa dagli affari giornalieri da dedicare allo studio, alla meditazione e alla filosofia, da parte della classe aristocratica. Questi furono gli “horti”, dei vasti giardini delle ville suburbane che circondavano l’Urbe. Con l’affermarsi del principato, gli imperatori iniziarono a costruire terme dotate di giardini, biblioteche e collezioni d’arte, fornendo così alla plebe urbana dei luoghi analoghi agli “horti” dell’aristocrazia. L’evento è organizzato dal gruppo archeologico Crt, in collaborazione con l’assessorato alla crescita del Comune di Vicenza. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ possibile prenotare, inviando una e-mail all’indirizzo gruppoarcheologico.crt@gmail.com, specificando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Per informazioni: gruppo archeologico Crt 0444.321851, presti.grazia@fastwebnet.it; Palazzo Chiericati:0444.222811 – museocivico@comune.vicenza.it.