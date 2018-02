Vicenza e provincia in breve

A31, chiuso il casello di Vicenza Nord –

Dalle 20 di oggi, mercoledì 14 febbraio, e fino alle 6 di domani, giovedì 15, lo svincolo di entrata del casello di Vicenza Nord, in direzione della autostrada A4 e di Rovigo, sarà chiuso per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, ad opera della società Autostrada A4 Brescia – Padova.

La Festa dei gatti a Montecchio Maggiore

Il 17 febbraio, in occasione della festa nazionale del gatto, nata in Italia nel 1990, a Montecchio maggiore è in calendario un evento, organizzato “per celebrare – come ha sottolineato il sindaco, Milena Cecchetto – uno degli animali più cari all’uomo, compagno di vita ma anche simbolo di indipendenza ed eleganza, nonché protagonista di numerose leggende popolari”. La festa, organizzata in collaborazione con Enpa sezione di Arzignano e con l’associazione GattoOvest, è in programma a partire dalle 15 nella sala civica corte delle filande. Previsti interventi di esperti in salute, alimentazione, pulizia e bellezza dei gatti. Saranno inoltre premiate le classi vincitrici del concorso rivolto alle scuole primarie, invitate a realizzare elaborati artistici sul gatto. L’associazione GattoOvest premierà i vincitori del concorso fotografico e si occuperà della “Lotteria di Andrea” con ricchi premi gatteschi e della colletta alimentare a favore dei gatti randagi di colonia. Infine, per la gioia dei bambini e degli amanti dei colori biancorossi, sarà presente la mascotte del Vicenza Calcio, Gatton Gattoni.

Sabato a Vicenza c’è “Salotto Fogazzaro”

Per tutta la giornata di sabato 17 febbraio, in corso Fogazzaro nord, dall’incrocio con contra’ Cantarane e fino all’incrocio con contra’ Busato a Vicenza, è in programma “Salotto Fogazzaro”, un mercatino di creatività, dell’artigianato e dei sapori. L’evento è a cura dell’associazione Il Tritone, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per info: www.iltritone.info.