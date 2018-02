Vicenza e provincia in breve

Vicenza, marciapiedi sotto i ferri in viale Manzoni –

Al via lunedì prossimo, il 19 febbraio, i lavori di manutenzione dei marciapiedi in entrambi i lati di viale Manzoni, a Vicenza. Queste opere dureranno circa venti giorni, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. Per il periodo dell’intervento si renderà necessario un restringimento di carreggiata, con la soppressione temporanea della sosta, mentre i marciapiedi non saranno percorribili per i tratti oggetto dei lavori. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere.

Vicenza, Urp chiuso due giorni

Da domani, martedì 12, a mercoledì 14 febbraio l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Palazzo Trissino, in corso Palladio, a Vicenza, resterà chiuso per motivi organizzativi.

Bassano, sport e sviluppo del territorio con Ivan Pontarollo

Domani, martedì 13 febbraio, Ivan Pontarollo, 13 volte campione italiano di canoa slalom, con partecipazione ai campionati del mondo di canoa dal 1983 al 1993, sarà il protagonista di una conferenza, con inizio alle 18.30, nella sala santa Chiara della libreria Cedis di Bassano del Grappa. Pontarollo, oggi dirigente sportivo e imprenditore nel campo del turismo sportivo, parlerà di “Sport come motore di promozione e di sviluppo del territorio”, con riferimento alla Valle del Brenta, alle Grotte di Oliero. L’incontro, ad ingresso libero e organizzato dal Panathlon di Bassano, tratterà i temi delle attività sportive sul fiume e del carsismo, delle iniziative turistiche di Ivan Team e agonistiche dell’Asd Valbrenta Team.

Nuovi parcometri in centro a Marostica

Nei giorni scorsi, nel centro storico di Marostica, sono stati installati nuovi parcometri, in sostituzione degli apparecchi precedenti, obsoleti e spesso fuori servizio. Invariate le condizioni per gli utenti rispetto a costo orario e agevolazioni (confermata la sosta gratis per i primi 15 minuti), mentre tra circa un mese sarà attivo anche il pagamento con carta di credito e bancomat. Dopo qualche giorno di rodaggio, la polizia locale dell’Unione montana marosticense riprenderà i controlli sulle aree di parcheggio.