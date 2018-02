Vicenza e provincia in breve

Vicenza, nuovi orari per l’ufficio passaporti –

Novità in vista per l’ufficio passaporti della questura di Vicenza. Da lunedì 12 marzo cambiano infatti gli orari di apertura al pubblico. L’ufficio sarà a disposizione lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 alle 11 (accesso libero fino a 70 ingressi per ogni giornata), martedì dalle 9 alle 11, solo previo appuntamento on line (dalle 9 alle 10 accesso enti locali ed agenzie pratiche) e giovedì, con orario 9 – 11 e 15 – 16, con accesso solo previo appuntamento on line.

Vicenza, cerimonia per il Giorno del ricordo

Domani, sabato 10 febbraio alle 11, al cimitero maggiore di viale Trieste, a Vicenza, si terrà la cerimonia commemorativa del Giorno del ricordo. Dopo la deposizione della corona d’alloro, con gli onori ai martiri, ci sarà il saluto del consigliere comunale Raffaele Colombara, e del presidente del comitato provinciale di Vicenza dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Coriolano Fagarazzi. Seguirà la lettura dell’invocazione per le vittime delle foibe. L’evento è organizzato dal Comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Thiene, al Comunale vanno in scena “Le avventure di Robin Hood”

Doppio appuntamento domani, sabato 10 febbraio, con “Le avventure di Robin Hood”. Questo spettacolo per famiglie in programma al Teatro Comunale di Thiene alle 16.30 e alle 20.30 sarà portato sul palco dai Teatranti in fabula, un gruppo di attori composto dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Zugliano. I biglietti sono in vendita a 10 euro, per gli interi, e a 5 euro i ridotti (minori di 12 anni). Entrata gratuita per i bambini sotto i 3 anni. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto Mamamonde, per il sostegno di un orfanotrofio in Camerun. Per informazioni e prenotazioni si può contattare, dalle 14 alle 20, il numero 339 3370131.

Mostra di pittura e incisione al Castello di Marostica

Fino a domenica 11 febbraio, il Castello inferiore di Marostica ospita la mostra del gruppo culturale “Amici dell’Arte”, guidati dal maestro Gianni Chiminazzo. In esposizione le opere di Maria Rosa Bonomo (Marostica), Santo Belfiore e Claudio Bortolotti (Fonte), Graziana Berton, Patrizia Baggio e Silvano Civiero (Bassano), Aldo Negrello (Carpanè), Mario Brunello ed Elisabetta Baggio (Rosà), Duilio Fadda (Romano d’Ezzelino), Paola Bizzotto (Mussolente), Rosanna Parise (Rossano Veneto), risultato dei corsi di pittura e incisione dello studio di Rosà. La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.