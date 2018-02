Vicenza e provincia in breve

Thiene, Giorno del ricordo. Iniziative per le scuole –

Proseguono, a Thiene, le iniziative per commemorare i Giorni della memoria (27 gennaio) e del ricordo (10 febbraio). Agli studenti delle scuole superiori e del Cfp è dedicata l’iniziativa, in programma domani, giovedì 8 febbraio al Teatro Comunale, “La tragedia degli esuli giuliano-fiumano-dalmati”, a cura di Adriana Ivanov, scrittrice e testimone, organizzata in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e condotta da Nicoletta Braga, docente di lettere all’istituto Aulo Ceccato. Sempre giovedì, Adriana Ivanov ripropone il tema alle classi terze delle scuola secondarie di primo grado di Thiene e Zanè nell’incontro dal titolo “C’era una volta al di là dell’Adriatico un pezzo d’Italia, Istria, Fiume e Dalmazia. Con la guerra sono venute le foibe e l’esodo” .

“Storia di una linea bianca” a Bassano

Un nuovo incontro della rassegna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”, è in programma il 9 febbraio nella biblioteca civica di Bassano del Grappa. In occasione della Giornata del ricordo, lo storico Alessandro Cattunar, membro dell’istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, terrà una conferenza dal titolo “Storia di una linea bianca. Il confine italo-jugoslavo tra racconti, immagini e rappresentazioni”. Verrà ricostruita la storia dell’area di confine tra Italia e Jugoslavia nella prima metà del 900, a partire dai racconti di vita dei testimoni e dalle cronache dei quotidiani. Voci e sguardi che mettono in luce la dimensione soggettiva della storia del primo 900, attraverso la narrazione della quotidianità: dall’ascesa del fascismo alla guerra, dalle foibe alle manifestazioni per l’appartenenza nazionale.

Schio, chiude la mostra sui 200 anni della Lanerossi

Sono state già di 2500 le persone che hanno visitato la mostra per ricordare i 200 anni della nascita della Lanerossi. L’esposizione, che ha chiuso i battenti domenica 4 febbraio era stata allestita al Lanificio Conte. Tra i vari materiali, molto apprezzati i video, con le interviste agli ex lavoratori e il documentario di Rai storia, oltre al tableau vivant che attraverso l’ologramma di Alessandro Rossi ha aggiunto suggestione ai racconti. Con il supporto dei pannelli storici e la ricca galleria delle immagini a disposizione, molti vi hanno dedicato più di due ore. La mostra è stata resa possibile grazie al supporto di Marzotto, Filivivi e Rai teche. Già in programma altre iniziative in occasione del 120esimo anniversario della morte di Alessandro Rossi (che ricorre nel 2018) e del bicentenario della nascita (2019).

Breganze, i Phototaxis al Pomopero

Il tour europeo dei Phototaxis, un duo electro-soul di Tel Aviv, che ha appena pubblicato il suo nuovo album “Neverlander, farà tappa in Italia. Il tour nel nostro paese, curato da Rocketta Booking, toccherà anche Breganze. La band israeliana formata da Yael Feldinger e Itai Tsuk, sarà infatti al Pomopero giovedì 15 febbraio.