Vicenza e provincia in breve

Asiago, “Fiocchi di luce” ai nastri di partenza –

E’ tutto pronto, ad Asiago, per “Fiocchi di luce”, show pirotecnico in programma da domani, venerdì 2 febbraio, a domenica 4, in piazza Carli e all’aeroporto Romeo Sartori. Il sottotitolo di questa dodicesima edizione della manifestazione è “Favola bianca” e grazie alla fresca neve che copre l’Altopiano in queste ore, per la tre giorni di fuochi d’artificio, musica e teatro si preannuncia uno scenario ancora più magico e suggestivo. Per maggiori dettagli si può consultare questa pagina.

Alonte, messo in sicurezza lo scolo rio Ronego

Grazie agli interventi, conclusi di recente, allo scolo rio Ronego, ad Alonte, sono stati risolti numerosi problemi di sicurezza idraulica di una vasta area del Basso Vicentino. In sei giorni di lavoro, è stata eseguita una ripresa frane per un’estensione di 320 metri, con l’impiego di ben 490 tonnellate di pietrame. Il Rio Ronego è il collettore principale di un vasto bacino idrografico costituito da aree di pianura e di collina, che comprendono la parte a sud-ovest dei Colli Berici della superficie di quasi settemila ettari. L’intervento di ripresa frane era quindi fondamentale per garantire la sicurezza alla comunità.

A Bertesina il musical “… Ella”

Sabato 3 febbraio, alle 21, al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, a Vicenza, è in programma il musical, con la regia di Pia Sheridan, “… Ella”, portato sul palco dalla compagnia teatrale Musical Theatre Company di Verona. L’evento è a cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del comune. Ingresso adulti 10 euro, ragazzi fino a 14 anni 6 euro. Per info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986.