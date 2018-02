Vicenza, omaggio ai Beatles al Teatro Spazio Bixio

Vicenza – Un disco rivoluzionario, intriso di colori e di psichedelia, di spiritualità e di ottimismo, di amore e di passione. Uno spartiacque nella storia della musica e della cultura pop. A cinquant’anni dall’uscita, Theama Teatro omaggia quello che, per la rivista musicale Rolling Stone, è al primo posto nella classifica dei 500 migliori album di sempre: “Sgt. Pepper”, dei Beatles. Sabato 24 febbraio, alle ore 21, al Teatro Spazio Bixio andrà così in scena uno spettacolo fatto di musica e parole che trascinerà gli spettatori in piena atmosfera “Summer of Love”, ripercorrendo la storia del quartetto di Liverpool e la genesi di quel disco dal titolo unico ed irripetibile, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Un viaggio nel quale gli spettatori saranno guidati dalla voce narrante di Piergiorgio Piccoli e accompagnati dall’interpretazione musicale del duo Alice Testa e Riccardo Bertuzzi (nella foto in alto). L’appuntamento si inserisce all’interno di “Facciamo 2”, dodicesima edizione di “Teatro Elemento”, dello spazio off del Comune di Vicenza, affidato per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro.

“Sgt. Pepper – si legge nella presentazione della serata – è qualcosa di più di una semplice raccolta di canzoni. È un mix di creatività, sperimentazione, tecnologia, diversità di linguaggi e strumenti che ha portato il pop a livelli artistici mai visti prima. Nato come concept album, quando ancora questo tipo di opera non era stato pensato, la sua valenza non è stata solo musicale, ma anche, e forse soprattutto, culturale e sociale”. I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma è sempre consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: www.spaziobixio.com e www.theama.it.