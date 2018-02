Vicenza, altro passo avanti per la ciclabile di Bertesina

Vicenza – Un nuovo tassello si aggiunge alla pista ciclabile lungo la strada di Bertesina, a Vicenza, che permetterà di collegare il centro storico ai Comuni della cintura est della città. Prenderà il via domani, mercoledì 7 febbraio, il cantiere che si occuperà di realizzare un tratto della ciclabile, lungo circa 150 metri, con partenza dall’incrocio con strada Cul de Ola.

Con l’occasione sarà messa in sicurezza anche la connessione ciclabile verso il quartiere di San Pio X, con interventi all’intersezione tra via Dalla Scola e strada di Bertesina. L’intervento si protrarrà per un paio di mesi circa e potrà comportare un restringimento della carreggiata. Sarà comunque sempre garantito il doppio senso di circolazione su strada di Bertesina.

“Questi lavori – ha spiegato l’assessore alla progettazione e alla sostenibilità urbana, Antonio Marco Dalla Pozza – vedranno l’estensione della pista ciclabile di strada di Bertesina, realizzata con l’intento di permettere a ciclisti e pedoni di superare in sicurezza la rotatoria di via Aldo Moro, uno dei punti più complessi e da tempo irrisolti per la ciclabilità cittadina. Si tratta di una delle piste ciclabili più attese dai cittadini, asse portante di penetrazione verso il centro storico dal comparto est della città”.

“Gli interventi all’incrocio di via Dalla Scola e strada di Bertesina, inoltre, permetteranno ai ciclisti provenienti da San Pio X di percorrere la pista in condizioni di maggiore sicurezza. Il tratto che verrà realizzato in queste settimane sarà l’anticipazione del prolungamento della ciclabile verso Parco Città. Stiamo infatti predisponendo il progetto, suddiviso in due stralci, che consentirà di arrivare al cavalcavia di via Quadri e che, dal cavalcavia di via Quadri, raggiungerà la zona di Parco Città, completando così, un lungo percorso ciclabile dai confini a nord-est della città fino a Sant’Andrea e dal quartiere di Sant’Andrea fino al centro storico, grazie al progetto finanziato dal bando Periferie”.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è sempre possibile consultare il servizio gratuito di infomobilità Luceverde Vicenza, raggiungibile a questo link.