Vicenza – Ancora qualche settimana di attesa e poi il nuovo marciapiede situato sul lato ovest di strada di Saviabona, a Vicenza, sarà pronto. Il tratto interessato da questi lavori, iniziati lo scorso 4 dicembre, è quello che va dall’incrocio con stradella degli Zocca e strada del Borghetto di Saviabona fino al civico 265, si estende per 370 metri e va a completare il tratto di marciapiede esistente su strada Saviabona.

“Entro i primi di marzo – ha precisato l’assessore alla cura urbana, Cristina Balbi – quest’ultimo stralcio di progetto, del valore di 240 mila euro, dovrebbe concludersi. Per il ripristino dell’asfalto bisognerà, invece, aspettare che aumentino le temperature”.

Fino ad ora sono già stati installati tutti i sottoservizi previsti e i cavidotti, predisposti i plinti per futuri pali dell’illuminazione pubblica, e posata la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, con l’inserimento di apposite griglie in corrispondenza dei passi carrai delle proprietà che si affacciano. Si tratta di un’opera che era stata richiesta tempo fa dal comitato di residenti di Saviabona con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere più vivibile la zona.

“L’intervento – ha proseguito Balbi – ha coinvolto una rete viaria di collegamento di grande percorrenza ma allo stesso tempo situata all’interno di un quartiere residenziale, per cui spesso è difficile la convivenza tra automobilisti e residenti. Negli anni abbiamo apportato diversi miglioramenti alla situazione”.

“Con l’occasione sistemeremo anche alcune criticità nelle intersezioni: in strada del Borghetto l’attraversamento verrà evidenziato, verrà creato un percorso pedonale protetto di fronte alle attività commerciali e sarà realizzata una piccola aiuola per fare in modo che la svolta avvenga a velocità ridotta. Dalla parte opposta, sempre su strada del Borghetto, verrà adeguato il dissuasore raccordato con la posa del marciapiede. Una volta conclusa l’asfaltatura si organizzerà un sopralluogo con i rappresentanti della commissione Piano eliminazione barriere architettoniche per testare la nuova infrastruttura”.

“Il prossimo passo sarà completare il marciapiede fino alla chiesetta, per gli ultimi 170 metri. Rispetto a questa richiesta, già avanzata dal comitato, è già in corso un’istruttoria ed è stata stimata una spesa di 120.000 euro. Infine, sempre in tema di marciapiedi, sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale a Ospedaletto, per un importo di 310 mila euro”.