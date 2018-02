Vicenza – I candidati di Liberi e Uguali nel collegio di Vicenza danno il loro sostegno ad Anpi, Cgil, Centro sociale Bocciodromo ed alla associazione Fornaci Rosse, che hanno annunciato per il 24 febbraio, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Forza Nuova, un’altra manifestazione a Vicenza, in quella Piazza delle Poste che, sottolineano, “è stata concessa ai neofascisti guidati da Roberto Fiore, condannato per banda armata e associazione sovversiva”. Lo scrivono in una nota diffusa oggi, nella quale ricordano, tra l’altro, che la città di Vicenza è stata insignita della medaglia d’oro al valore militare per l’antifascismo.

“L’antifascismo – aggiungono gli esponenti di Liberi e Uguali – va praticato nei fatti, non solo a parole come nel caso del sindaco di Vicenza, Achille Variati, che prima annuncia l’adesione alle mobilitazioni antifasciste, ma poi concede gli spazi pubblici per gli eventi di Forza Nuova ed al suo pluricondannato leader Roberto Fiore. Un comportamento preoccupante, in particolare visto il momento storico che stiamo vivendo a pochi giorni dall’attacco terroristico di Macerata”.

“Nelle prossime settimane – ricordano ancora i candidati di Liberi e Uguali – si aprirà in consiglio comunale la discussione di un’importante mozione (Pupillo-Possamai) che chiede di adeguare i regolamenti comunali di Vicenza(es: occupazione suolo pubblico, concessione spazi comunali…) al fine di includere, al momento della richiesta di autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori democratici ed antifascisti espressi nella Costituzione italiana e nello statuto comunale. In quella sede non vi potranno più essere ambiguità ed ognuno si assumerà la responsabilità delle proprie scelte”.