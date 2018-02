Vicenza – Nuovo appuntamento, sabato 17 febbraio, alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, del festival Maschera d’Oro, organizzato dal comitato veneto della Federazione italiana teatro amatori (Fita), con partner come Regione Veneto e Comune di Vicenza e il patrocinio del Ministero dei beni culturali. Sarà di scena la compagnia La Ringhiera, con “La sensale di matrimoni”, di Thornton Wilder, per la regia di Riccardo Perraro.

Celebre anche per la versione cinematografica con Barbra Streisand e Walter Matthau, dal titolo “Hello, Dolly!”, firmata nel 1969 da Gene Kelly che a sua volta la riprese da un fortunato musical , è un testo che parte da lontano: nato come farsa dell’inglese John Oxenford, rielaborato dall’austriaco Johann Nestroy, finì con l’essere ancpora rivisitato da Thornton Wilder, famoso per opere come “Piccola città” e “La famiglia Antrobus”, divenendo “The merchant of Yonkers”.

Nella sua prima versione, lo spettacolo non piacque al pubblico; ma quando Wilder lo riscrisse, su consiglio del regista Tyrone Guthrie, trasformandolo in “The matchmaker”, la fortuna finalmente gli arrise in pieno, facendo collezionare alla produzione quasi cinquecento repliche a Broadway. Al centro della vicenda raccontata c’è Dolly Gallagher Levi, una vedova irlandesi con le mani in pasta un po’ dappertutto, quando si tratti d’affari, non ultimo di affari matrimoniali. Horace Vandergelder è un suo cliente e quando la donna viene a sapere che l’uomo, rimasto vedovo, è intenzionato a riprendere moglie, eccola pronta a mettersi all’opera.

Proposta nella traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, “La sensale di matrimoni” poggia su un ingranaggio comico complesso. “Anche per noi – ha commentato il regista Riccardo Perraro – la messinscena ha avuto una storia lunga e travagliata e, in qualche momento, siamo stati sopraffatti dal groviglio, ma si è poi rivelata l’opportunità di un nuovo viaggio insieme nel mondo del teatro, una nuova avventura da condividere”.

Sul palcoscenico ci sono lo stesso Perraro,nel ruolo di Horace, e Rosanna Dalla Rosa, in quello di Dolly, e poi Massimo Grolla, Elia Sgolmin, Andrea Casarotto, Edoardo Billato, Nereo Vencato, Michele Perretta, Alessio Signaroli, Francesco Pilotto, Lorenza Rizzato, Elisa Lovato, Sara Adami, Lucia Galzignato e Gabriella Variati. Scene di Perraro e Nereo Vencato. Costumi di Carolina Cubria Piris, audio e luci di Paolo Canova.

La compagnia La Ringhiera è attiva dal 1979 e ha attraversato i più diversi generi teatrali, costruendosi un repertorio ampio e variegato, da Sofocle a Goldoni, da Molière a Cechov, da Shakespeare a Pirandello, da Gozzi a Brecht, a molti altri ancora. Ulteriori informazioni su www.fitaveneto.org.