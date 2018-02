Vicenza, freddo eccezionale nel fine settimana

Vicenza – Nel prossimo fine settimana Vicenza potrebbe essere colpita da un’ondata di freddo eccezionale che, secondo i modelli previsionali ad oggi disponibili, porterebbe con sé temperature minime fino a -11 gradi e massime attorno allo zero. Sarebbero inoltre in arrivo leggere precipitazioni anche a carattere nevoso che, una volta a terra, potrebbero trasformarsi rapidamente in ghiaccio. “Invito i cittadini – è l’appello del sindaco Achille variati, lanciato alla luce di queste previsioni – a seguire l’evoluzione della situazione e, in particolare gli anziani, ad organizzarsi per tempo. Se le previsioni fossero confermate si dovrebbe evitare, per quanto possibile, di uscire di casa all’arrivo del grande freddo e delle conseguenti gelate”.

Per tutti, per evitare che l’acqua geli dentro le tubature, causando danni ingenti, vale l’invito a verificare che eventuali “tubi a vista” e contatori posti all’esterno siano protetti al meglio. Nelle case non abitate è bene chiudere la valvola generale e svuotare completamente l’impianto. Il sindaco già oggi ha preallertato i servizi comunali e delle aziende partecipate coinvolti nella possibile emergenza freddo, invitandoli ad iniziare a programmare misure precauzionali.

In particolare, il settore Protezione civile terrà monitorata l’evoluzione delle previsioni meteorologiche, valutando l’eventuale allertamento del gruppo comunale di Protezione civile. Aim Amcps e Aim Ambiente dovranno a loro volta seguire con particolare attenzione l’andamento meteo, adottando azioni adeguate su strade e marciapiedi, in particolare in corrispondenza di scuole e strutture pubbliche e commerciali. L’assessorato alla comunità e alle famiglie terrà monitorate le fragilità e in particolare, in accordo con l’Unità di strada, assicurare una vigilanza sui senzatetto non ospiti di strutture.

Aim Servizi a rete e Viacqua dovranno seguire la distribuzione elettrica e dell’acquedotto, adottando le misure previste dai protocolli per impedire il più possibile interruzioni di servizio. Il centralino della Polizia locale segnalerà con sollecitudine ai servizi eventuali informazioni o richieste pervenute dai cittadini. Informazioni aggiornate sull’evoluzione della situazione saranno divulgate nei prossimi giorni sul sito e i social network del Comune di Vicenza e attraverso i mass media locali.