Vicenza e provincia in breve

“Scripofilia”, titoli di stato in mostra a Vicenza –

Prosegue per tutto il mese di marzo, la mostra di titoli di stato, obbligazioni e azioni fuori corso, ante e post unità d’Italia “Scripofilia”, allestita al centro diurno Proti, in contra’ De’ Proti 3, a Vicenza. L’esposizione, con ingresso gratuito, è a cura dell’unione filatelica vicentina, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Il mercoledì mattina, dalle 10.30 alle 12, sono possibili visite accompagnate. Per informazioni: 0444 569900, circolodrgento@gmail.com

Bassano, in biblioteca c’è Storie intorno al mondo

Torna anche nel 2018 la rassegna “Storie intorno al mondo. Racconti da altri paesi”, un percorso interculturale promosso dalla biblioteca di Bassano e rivolto ai bambini. Quattro incontri di lettura animata, a partire dal 3 marzo, alla scoperta di vari paesi del mondo. Agli operatori della biblioteca si affiancheranno dei lettori stranieri che leggeranno delle storie nella propria lingua, con traduzione in italiano, parleranno del loro paese e condurranno piccoli laboratori interculturali. Primo appuntamento, sabato 3 marzo, dalle 10 alle 11.30, con “Racconti dall’Argentina” (per bambini di 4 e 5 anni); seguiranno, mercoledì 7, dalle 16.45 alle 18.15, “Fiabe e racconti di paesi lontani” (fascia d’età 8-10 anni); sabato 10, dalle 10 alle 11.30, “Racconti dal Giappone” e laboratorio di origami (per bambini tra i 6 e gli 8 anni) e, infine, mercoledì 14 marzo (16.45-18.15) sarà la volta dei “Racconti dal Perù” (per bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni). Gli incontri sono ad ingresso libero su prenotazione, telefonando al numero 0424/519924, tramite e-mail (biblioteca@comune.bassano.vi.it) oppure recandosi di persona in biblioteca.

Thiene, cimitero chiuso per alcuni giorni

Tre giornate di chiusura, nel mese di marzo, per il cimitero comunale di Thiene, per consentire l’esecuzione di alcune operazioni cimiteriali. Il camposanto non sarà accessibile giovedì primo marzo, per tutto il giorno, mentre i venerdì 9 e 23 la chiusura sarà limitata alla mattina.