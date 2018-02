Vicenza e provincia in breve

Confronto elettorale a Schio –

Domani, lunedì 26 febbraio Giovanni Coviello, coordinatore cittadino del Psi di Vicenza e candidato al Senato Veneto 2 per la lista Insieme, partecipa a un confronto, a Schio, presso l’Hotel Noris, alle 18, organizzato dalla Casa del consumatore. La sua presidentessa, Elena Bertorelli, modererà l’incontro, a cui parteciperanno anche Luca Canale, candidato di M5S, Lucio Gomiero, di 10 Volte Meglio, e un rappresentante della Lega. I temi spazieranno dalla tutela del risparmio bancario alla sicurezza sul lavoro, dal diritto alla casa alla cura degli anziani e alle prospettive per i giovani. Il pubblico potrà porre liberamente le sue domande.

Dueville, va a fuoco un camino

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Anna, a Dueville, per l’incendio di un camino propagatosi ai travetti in legno, che hanno intaccato parte della copertura di un’abitazione. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima dell’estensione all’intero tetto ventilato. Danneggiata la coibentazione del caminetto della mansarda. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate un paio di ore e sono terminate con la copertura temporanea del tetto, in attesa dei lavori di ripristino da parte di una ditta qualificata.