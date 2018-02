Vicenza e provincia in breve

Per Vicenza-Reggiana arriva una ordinanza del Comune –

In occasione della partita di calcio tra Vicenza e Reggiana, che è in programma venerdì 23 febbraio, con inizio alle 20.45, allo stadio Romeo Menti, il Comune di Vicenza, ha disposto una ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio, a partire dalle 17.30 e fino al termine della gara. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.

Noventa Vicentina, evade dai domiciliari. Arrestato

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Verona, nei confronti di Abdessamad Tadoumant, 36enne, residente a Noventa Vicentina, poiché evaso dagli arresti domiciliari. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ad Isola Vicentina si parla di bitcoin e cryptovalute

L’associazione culturale e di promozione sociale Ora, di Isola Vicentina, in collaborazione con gli amici del B Z Lab e del Cocktail Digitale, ha organizzato per domani, giovedì 22 febbraio, una serata che tratterà il tema dei Bitcoin e delle cryptovalute. L’incontro inizierà alle 20.30 e sarà ospitato dalla saletta polivalente, nel retro del municipio di Isola.

Schio, una palestra per la mente

L’Informagiovani di Schio propone, all’interno dell’attività “Valori in corso”, un corso di stimolazione cognitiva, con la psicologa Anna Filippi, rivolto alle persone che hanno varcato la soglia della terza età. Gli incontri hanno lo scopo di prevenire eventuali difficoltà di memoria e il decadimento di altre funzioni cognitive che spesso si presentano con l’avanzare degli anni. Le attività proposte saranno esercizi e giochi che andranno a stimolare la memoria, l’attenzione, il linguaggio e il ragionamento. L’incontro di presentazione è gratuito e si terrà martedì 27 febbraio, alle 15, al piano terra delle barchesse di Palazzo Fogazzaro, in via fratelli Pasini. Il corso si terrà sempre di martedì e, per ogni incontro, si richiede un contributo di 7 euro.

Zugliano, la Protezione civile cerca volontari

L’associazione di Protezione civile e ambientale di Fara e Zugliano, con il patrocinio del Comune di Zugliano, ha orgagnizzato un incontro la popolazione, nel corso del quale verrà presentata la sua organizzazione e i programmi futuri, ma sarà anche l’occasione per diffondere un messaggio di ricerca di nuovi volontari. L’appuntamento è per le 20.30 di domani, giovedì 22 febbraio, nella sala pubbliche riunioni, che si trova sotto le scuole elementari di Zugliano.