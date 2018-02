Vicenza e provincia in breve

Vicenza, modifiche nell’orario di apertura degli uffici comunali –

Domani, mercoledì 7 febbraio, le circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l’ufficio partecipazione del Comune di Vicenza saranno chiusi al pubblico fino alle 11 per motivi organizzativi. Giovedì 8 febbraio, invece, l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Palazzo Trissino resterà chiuso.

Caldogno, mostra di disegni in biblioteca

E’ visitabile gratuitamente fino al 25 febbraio, nella biblioteca di Caldogno, la mostra “l’Io – essere nella mente e nel cuore”. Si tratta di una esposizione di disegni, a cera e pastelli, che raccontano emozioni, sentimenti, pensieri delle persone con disabilità che frequentano il centro diurno Spuma Get, gestito dalla cooperativa sociale Il Cigno, a Cresole. Ogni disegno è corredato da una frase che esplicita il sentimento, l’esperienza o il ricordo legato all’immagine rappresentata. “Suggerisco a tutti – ha sottolineato l’assessore alla cultura e alle pari opportunità, Monica Frigo – di cogliere questa bellissima occasione per avvicinarsi al vissuto e all’universo emotivo di persone che dentro di sé hanno una ricchezza straordinaria, troppo spesso non considerata”.

Montecchio, carnevale al mercato agricolo dei Castelli

L’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore e il mercato agricolo “Dei castelli” invitano i bambini a festeggiare il Carnevale in piazza Carli, domani, mercoledì 7 febbraio, a partire dalle 15. Saranno presenti gonfiabili, giochi, palloncini e truccabimbi. L’iniziativa è in concomitanza con il mercato settimanale dei prodotti agricoli e rientra nel programma annuale di “Montecchio Maggiore città per i bambini”. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a mercoledì 21 febbraio.

Marostica, torna il concorso “Invito alla poesia”

E’ giunto alla 28esima edizione il premio “Invito alla poesia e alla narrativa” dell’Unione Montana Marosticense e dedicato agli ultrasessantenni della provincia di Vicenza. Le opere ammesse al concorso sono poesie e racconti inediti, a tema libero, in lingua italiana o in dialetto. Il termine per la consegna degli scritti è il 13 aprile. Riconoscimenti verranno assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria. Per tutti i partecipanti è previsto un attestato. La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 26 maggio all’opificio di Marostica.