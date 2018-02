Vicenza e provincia in breve

A Vicenza, domani pomeriggio, Urp chiuso –

Nel pomeriggio di domani, martedì 6 febbraio, l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Palazzo Trissino, che si trova in corso Palladio, a Vicenza, resterà chiuso per motivi organizzativi.

Ai ferrovieri si presenta la guida “Vicenza per le donne”

Si concluderanno mercoledì 7 febbraio gli incontri di presentazione ai cittadini della guida informativa a supporto del mondo femminile, dal titolo “Vicenza per le donne” (disponibile a questo link). Si tratta di un volume realizzato per volontà della Consulta comunale per le politiche di genere in collaborazione con l’ufficio Pari opportunità del Comune. L’appuntamento è per le 18, nella sede della circoscrizione 7, in via Vaccari 107, ai Ferrovieri. A moderare l’incontro, ad ingresso libero, sul tema “Tutela legale della donna e della famiglia”, sarà il consigliere comunale delegato alle pari opportunità e presidente della Consulta comunale per le politiche di genere, Everardo Dal Maso. L’avvocato Roberta Ruggeri, del comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, affronterà l’argomento “I regimi patrimoniali della famiglia”, mentre la dottoressa Carla Favero, dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, illustrerà il servizio dello sportello dell’organismo di composizione della crisi.

Bassano, a Teresina Santini la delega per le pari opportunità

Il sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, considerata l’esperienza già acquisita e la disponibilità espressa, ha conferito nei giorni scorsi a Teresina Santini, consigliere comunale, l’incarico di seguire specificatamente gli ambiti delle pari opportunità e della legalità. Santini collaborerà sia con la giunta sia con la struttura comunale nell’attuazione e nella valorizzazione degli indirizzi indicati dall’amministrazione comunale.