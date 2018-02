Vicenza, domenica ingresso gratuito ai musei

Vicenza – Domenica 4 febbraio i residenti di Vicenza e provincia potranno entrare gratuitamente nella pinacoteca di Palazzo Chiericati e nel Museo naturalistico archeologico. L’opportunità si ripeterà ogni prima domenica del mese. La pinacoteca ed il museo archeologico di Vicenza saranno aperti dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Sempre a Vicenza, anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza potrà essere visitato gratuitamente. Nella sede di villa Guiccioli, infatti, l’ingresso è sempre libero e gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso sempre mezz’ora prima di ogni chiusura).

Nelle tre sedi museali della città sono proposte le iniziative nell’ambito di “Museando”, a cura di Ardea, con quattro itinerari, uno in ciascun museo. A Palazzo Chiericati “Antonio Pigafetta e Francesco Chiericati: un’amicizia vincente” e “Testimoni di una chiesa scomparsa: San Bartolomeo”; al Museo del Risorgimento e della Resistenza “La stampa clandestina per la liberazione”. Al Museo naturalistico archeologico “Vicenza romana” prevede un percorso alla scoperta dell’antica Vicenza attraverso i reperti di epoca romana. Le visite sono su prenotazione, al numero 346-5933662 (sabato dalle 10 alle 13), oppure scrivendo a: ass.ardea@gmail.com. Orari degli itinerari: dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30. Al Museo naturalistico archeologico solo il mattino.

Al Museo naturalistico e archeologico sarà inoltre possibile visitare la mostra “Le nuove Afroditi”, dell’artista Andrea Meneghetti, organizzata nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sculture antiche e moderne, affiancate le une alle altre, danno l’idea di un pantheon femminile nei confronti del quale, a parere dell’artista, la violenza di genere non dovrebbe avere spazio. Il 4 febbraio, ultimo giorno di apertura, l’associazione Delos organizza una visita guidata gratuita all’esposizione. Ritrovo e ritiro dei biglietti dalle 15 all’ingresso del museo. Info: am.bradipo@gmail.com

I visitatori, per accedere gratuitamente a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico, dovranno ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese” allo Iat di piazza Matteotti o alla biglietteria del Museo naturalistico archeologico. Informazioni: museicivicivicenza.it. Ulteriori informazioni su orari, prezzi e iniziative ai musei sono disponibili nella scheda Urp Musei civici del sito del Comune di Vicenza.