Vicenza, Cna spiega la legge sul “Dopo di noi”

Vicenza – Tutelare le persone con disabilità grave anche quando, in famiglia, non è rimasto più nessuno a poter prendersene cura. Questo è l’obiettivo principale della legge ”Dopo di noi”, approvata nel giugno 2016, che intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, come si legge nell’articolo 1. Per illustrare i vari aspetti della normativa e per parlare dei temi legati al mondo della disabilità, Cna Vicenza Pensionati organizza un incontro gratuito, martedì 27 febbraio, dalle 15.30, presso la sede provinciale in via Zampieri, 19.

L’evento offrirà l’occasione per creare un dialogo costruttivo su un tema importante e delicato, ma anche per confrontarsi con esperti autorevoli e personalità dal mondo della politica. Dopo i saluti e un’introduzione a cura del presidente provinciale dei pensionati di Cna Vicenza, Flavio Pianegonda, interverranno Isabella Sala, assessore alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza, la deputata uscente e candidata del Pd Daniela Sbrollini, e poi Cristina Guarda, consigliere regionale del Veneto, e Vanni Poli, presidente di Anffas Vicenza Onlus e Fondazione Poli. Tra gli ospiti anche Mauro Burlina, responsabile settore disabilità nella Ulss 8 Berica.

Per quanto riguarda i contenuti più importanti della legge, “il provvedimento – spiega Cna Vicenza in una nota – segna di fatto una rivoluzione nelle politiche sociali, perché per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano vengono individuate e riconosciute tutele specifiche per le persone con disabilità, dal momento in cui vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti. Tra i punti più importanti, si stabilisce la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno alle persone disabili prive dell’aiuto della famiglia. Sono inoltre previste agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela. La norma prevede anche sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di polizze assicurative, per la costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale, e su trasferimenti di beni e diritti post mortem”.

“Con l’incontro di martedì – ha commentato Pianegonda – vogliamo soprattutto fare chiarezza su un provvedimento che coinvolge molte persone che hanno a che fare con la disabilità. La legge sul Dopo di noi pone al centro la persona con disabilità, favorendone l’autonomia ed evitando il ricorso, spesso ancora obbligato, all’assistenza sanitaria. Si tratta di un provvedimento importante e sfaccettato, per questo conoscerne i dettagli può rivelarsi molto utile”.

“Quando si parla di disabilità bisogna sempre tenere a mente che l’accento va posto sulla persona e non sull’handicap – gli ha fatto eco Cinzia Fabris, presidente di Cna Vicenza -. Credo che, tra i compiti principali di un’associazione come la nostra, ci sia anche quello di favorire il confronto su temi importanti come questi, creando occasioni di informazione e di dialogo nel territorio”.