Vicenza – Nuovo appuntamento musicale della Stagione concertistica di Incontro sulla Tastiera, mercoledì 21 febbraio, alle 21, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. In scena il duo vicentino delle sorelle Marta e Daria Bolcati, rispettivamente al flauto traverso e all’arpa. A condire il tutto con grazia e un tocco di poesia una parentesi di danza classica con la giovane ballerina Ottavia Ancetti che si esibirà in un paio di brani di Tchaikjovsky.

“Si dice – spiega una nota di Incontro sulla tastiera – che alcune tra le combinazioni di duetto più apprezzate traggono forza ed efficacia dal netto contrasto di toni tra i due strumenti. L’unione del flauto con l’arpa, invece, deriva il suo fascino particolare dalle somiglianze tonali stranamente imprevedibili. Somiglianze che, nei tratti veloci, sembrano renderne quasi uguali i timbri. Spesso i due strumenti vengono utilizzati per impersonare o descrivere le creature dei cieli, o anche quelle sovrannaturali, come gli angeli e gli spiriti. Il timbro eccezionalmente puro e singolarmente aereo del flauto e dell’arpa non ha eguali: si può forse affermare che non ci sono altri strumenti così lontani dalla dimensione terrena, e combinandosi tra loro ciascuno dei due esalta le qualità del suono rarefatto ed evanescente dell’altro”.

Il programma della serata propone una miscellanea di barocco e moderno. Si parte da Leonardo Vinci, uno dei massimi esponenti della scuola operistica napoletana, per passare alla Sonata Bwv 1031 di Bach. A questi si contrappone lo stile della Boulanger, celebre compositrice e musicista della Parigi dei primi del ‘900, per concludere poi, in crescendo, con Tchiakovsky, che vedrà salire in scena assieme al Duo Bolcati anche la giovane e brava ballerina vicentina Ottavia Ancetti, che si esibirà in un paio di danze tratte dallo Schiaccianoci: la Danza della Fata Confetto e il celebra Valzer dei Fiori. Info sul sito www.incontrosullatastiera.it.