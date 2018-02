Vicenza antifascista, l’estrema destra risponde

Vicenza – Ci sono reazioni da parte dell’estrema destra alla decisione del sindaco di Vicenza, Achille Variati, di introdurre nel regolamento comunale per la concessione di spazi pubblici una clausola specifica con cui si certifica il ripudio del fascismo da parte dei richiedenti. Ad intervenire sul tema è oggi il Movimento Italia Sociale di Vicenza, facendolo come spesso è nel suo stile, cioè con una certa durezza e definendo l’inziativa con l’uso di termini sprezzanti, come “pagliacciata”.

A commentare il tutto è Gian Luca Deghenghi, per altro candidato alla Camera per la lista Italia agli Italiani, di estrema destra naturalmente, secondo il quale è “avvilente che degli amministratori perdano il loro tempo in queste patetiche dimostrazioni di antifascismo”. Deghenghi definisce inoltre il provvedimento “una evidente stupidaggine dal punto di vista giuridico e costituzionale”. Gli amministratori comunali di Vicenza, secondo il portavoce del Mis, si starebbero “solamente appiattendo sulla strategia che la sinistra sta attuando a livello nazionale per coprire i propri fallimenti e l’assenza di idee”.

“In una campagna elettorale che si svolge in un clima di forte tensione – sottolinea Deghenghi -, l’uscita di Variati capita a sproposito. E’ evidente l’intento di spostare, anche in vista delle elezioni comunali, l’attenzione dalle questioni di merito, cioè dall’eredità disastrosa che gli ultimi dieci anni di amministrazione lasceranno alla città”.

“Comunque – conclude Deghenghi – , da parte nostra, nessun vittimismo e nessuna preoccupazione. Ce ne occuperemo a tempo debito e se ve ne sarà occasione, come si fa con le questioni di scarsa importanza. L’ondata d’odio montata ad arte dalla sinistra, sia a livello locale che nazionale, è l’irresponsabile quanto pericoloso colpo di coda di una parte politica e di un sistema che vedono vicina la sconfitta. Pensiamo tutti, piuttosto, alle cose serie”.