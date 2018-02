Vicenza antifascista, critiche anche da Mantovani

Vicenza – Anche Fabio Mantovani, candidato a sindaco di Vicenza per il centro destra alle prossime amministrative, in maggio, interviene sulla questione della dichiarazione di essere antifascisti che il sindaco Achille Variati propone di introdurre nella domanda di concessione spazi pubblici. Lo fa sottolineando che “si è scatenata una polemica inutile ed un dibattito che è artificioso”.

“Credo – mette in evidenza in una nota diffusa oggi – che la nuova iniziativa sia arbitraria e di dubbia legittimità giuridica. Va ricordato che la Costituzione, e la stessa Cassazione, che con una recentissima sentenza lo ha ribadito, garantiscono il diritto a tutti di manifestare le proprie idee e vieta soltanto la ricostituzione del disciolto Partito Fascista. È artificioso agitare lo spettro del pericolo fascista nel 2018, distraendo l’opinione pubblica dai problemi reali della nostra città e serve solo a blandire fasce intransigenti della sinistra più radicale”.

“Non capisco perché – continua Mantovani – il sottoscritto, che come è noto a tutti è moderato e lontano da simili idee, per accedere agli spazi comunali debba sottoscrivere una dichiarazione di tale natura, che sarebbe la legittimazione di un pericolo che non vedo proprio. Credo che l’iniziativa abbia il solo scopo di alimentare un dibattito mediatico di cui possiamo fare volentieri a meno. Non devo dimostrare a nessuno che non sono fascista. Siamo al mondo alla rovescia”.

“E del resto – conclude infine il candidato – tale dichiarazione non viene chiesta per accedere a ben altre e più importanti iniziative e cariche pubbliche. Ogni settimana c’è una polemica. Prima le armi in Fiera, oggi quella sull’antifascismo di maniera. Non sarebbe meglio se ci occupassimo dei problemi di Vicenza invece che rilanciare su tutti i totem della sinistra?”