Venezia – Il consiglio regionale veneto ha approvato oggi la legge regionale per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operativi nella nostra regione. “Una risposta importante per il volontariato del Veneto che primeggia in Italia e nel mondo” hanno sottolineato con soddisfazione i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato e Massimiliano Barison, che hanno fortemente sostenuto il provvedimento, che prevede “lo stanziamento di risorse – spiegano – volte a sostenere interventi di miglioria sugli immobili sede dei distaccamenti e l’acquisto di mezzi e strumenti indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, per migliorare le condizioni lavorative garantendo sicurezza e un servizio migliore”.

“Questa legge – continuano i due consiglieri regionali – ha una valenza particolare perché si rivolge a quelle persone che danno tutto per non chiedere nulla e dedicano agli altri, senza alcun compenso, parte del loro tempo, sottraendolo alle loro famiglie, mettendo a repentaglio la loro vita. Per questo motivo riteniamo il provvedimento approvato oggi un doveroso punto di partenza per garantire al Corpo dei Vigili del fuoco volontari, anche in futuro, il giusto supporto oltre che un’opportuna e necessaria formazione”.