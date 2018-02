Arsiè (Belluno) – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, lungo la statale del Grappa, la Ss 50 bis, non lontano da Arsiè, nel bellunese, dove c’è stato lo scontro frontale tra una autovettura ed un furgone, e dove si registra purtroppo la morte di una donna, che viaggiava a bordo della vettura, una Ford Ka. Un’altra persona è invece ferita gravemente, ed è l’autista del Furgone, un Peugeot Boxer, un vicentino per altro, un uomo di 49 anni di Dueville.

La vittima invece è una signora di 52 anni, di Castello Tesino, in provincia di Trento, alla quale il violento impatto con l’altro mezzo, di dimensioni maggiori, non ha lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed affiancato il personale sanitario del Suem 118 nei soccorsi. Nulla purtroppo è stato possibile fare per la donna, della quale il medico ha solo potuto dichiarare la morte.

Il conducente del furgone Peugeot, come dicevamo ferito seriamente, è stato trasportato in ospedale in elicottero. Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi, e che ora sono chiamati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto è avvenuto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.