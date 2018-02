Thiene – Ennesimo infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, nel vicentino. E’ successo a Thiene, presso l’azienda Meneghello Otello Sas, che fa impianti idraulici e lattoneria e la cui sede è in via dei Pini. E’ stato lo stesso titolare della ditta, Otello Meneghello, di 75 anni, a rimanere vittima di un drammatico imprevisto, ovvero di un grosso bancale che, per cause ancora in fase di accertamento, lo ha colpito alla testa.

Subito soccorso dagli uomini del Suem 118, l’anziano imprenditore è stato prima portato all’ospedale di Santorso e poi, a causa delle condizioni piuttosto gravi in cui versava, si è deciso per il suo trasferimento nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza. Naturalmente la prognosi è riservata. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal.