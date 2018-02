Teatro, a Bassano Geppi Cucciari è…. “Perfetta”

Bassano del Grappa – Geppi Cucciari protagonista, mercoledì 28 febbraio, al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, nello spettacolo dal titolo “Perfetta”. L’appuntamento è per le 21, nell’ambito della stagione teatrale bassanese, promossa dall’assessorato alla promozione del territorio e alla cultura e curata da Arteven con il Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale. Dopo anni di brillante carriera in tv, radio e cinema, Geppi Cucciari torna dunque a teatro con un testo scritto su misura per lei da Mattia Torre, noto sceneggiatore e autore teatrale. La conduttrice di “Per un pugno di libri”, e di altri programmi di successo, porta in scena un monologo che racconta un mese di vita di una donna come tante, attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

“La donna evocata dall’irrefrenabile comica sarda – si legge nella presentazione dello spettacolo – conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono monotone ogni giorno. Anche lei, come tutti, lotta quotidianamente per trovare la sua porzione di felicità. Ma si tratta pur sempre di una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta, che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la scombinata radiografia, sociale ed emotiva, ma anche intima e fisica, di 28 giorni comici e disperati della sua vita”.

“Questo spettacolo – spiega la stessa attrice – è il racconto specifico di una donna, e il mio auspicio è che le donne si riconoscano, nelle emozioni, nelle fragilità, così come nei punti di forza di cui il ciclo è certamente protagonista, ma non è l’unico detentore. Penso che l’empatia e il riconoscimento di certe riflessioni e ragionamenti siano il vero punto di forza di questo spettacolo che dovrebbe trasmettere la specialità e la forza tipica delle donne. Le variazioni nello stato d’animo creano dinamiche cangianti e reazioni variegate con gli uomini che abbiamo intorno, con le donne che ci circondano e soprattutto con noi stesse.”

Cresciuta a Macomer, in provincia di Nuoro, Geppi Cucciari è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico, sia maschile che femminile. Ha costruito la propria carriera sulla propria ironia, riuscendo a calarsi in ruoli diversi nel corso degli anni ed il personaggio interpretato in questa occasione riesce a mettere in luce al meglio le sue qualità di attrice e comica. Dopo essere entrata nel mondo dello spettacolo con il cabaret, la Cucciari ha partecipato a vari programmi televisivi tra cui “Zelig Off” e “Zelig Circus” per poi, tra le altre cose, condurre un programma tutto suo nel 2007 chiamato “Geppi Hour”.

Nel 2012 viene premiata al 52esimo Premio regia televisiva come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno. Ha anche scritto due romanzi, recitato in film come “Grande, grosso e… Verdone” e ha condotto programmi televisivi come le Iene e programmi radiofonici. Nonostante tutte queste esperienze però continua ad affermare: “Recitare sul palco resta il mio più grande desiderio”. Info anche su www.operaestate.it.