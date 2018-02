Schio, donna di 80 anni investita sulle strisce

Schio – Si trova ricoverata in ospedale, anche se per fortuna non è in pericolo di vita, la signora di 80 anni che nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, è stata investita a Schio, mentre attraversava la strada sulle strisce.

L’incidente stradale che ha visto coinvolta la donna ferita ed una vettura, una Fiat Punto, guidata da un’altra donna, una 85enne di Valli del Pasubio, è avvenuto verso le 9.30 in via Pietro Maraschin, in corrispondenza del civico 70.

L’automobilista stava viaggiando in direzione del centro di Schio, ma secondo quanto ricostruito dagli agenti del consorzio di polizia locale Alto Vicentino, che sono intervenuti sul posto dopo l’incidente, non si sarebbe accorta della presenza della donna sulle strisce pedonali e così non ha potuto evitare l’impatto.

L’80enne era quasi arrivata dall’altra parte della strada, quando è stata investita e, in seguito all’urto, è stata sbalzata a terra. A causa delle contusioni riportate nell’incidente, la ferita è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. La donna è tutt’ora ricoverata, ma come anticipato, le sue condizioni non sarebbero gravi.