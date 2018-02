Sanità, per acquisti e gare fa tutto l’Azienda Zero

Venezia – Nel biennio 2016-2017, la Regione del Veneto, nel campo della sanità, ha aggiudicato gare d’appalto per un totale di circa 4,3 miliardi, con il sistema degli acquisti centralizzati che ha consentito un risparmio di circa 180 milioni di euro rispetto al precedente sistema di acquisti “spacchettato” in più gare locali. La cifra è contenuta nella delibera, approvata dalla giunta regionale, con la quale si fa il punto sull’andamento della strategia di acquisti centralizzati realizzata nel settore sanitario per raggiungere il miglior rapporto qualità-prezzo, e si approva il Programma di gare centralizzate per gli anni 2018 e 2019, che sarà realizzato dalla nuova struttura amministrativa dell’Azienda Zero, nata con l’ultima riforma della sanità veneta.

“180 milioni risparmiati sugli acquisti senza cedere di un millimetro sulla qualità – ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, – è un risultato strepitoso che, tanto per capirne la dimensione, equivale ad aver tenuto botta a un anno di tagli del Fondo sanitario piovuti da Roma. Non è un miracolo, è una scelta coraggiosa partita da lontano che, se fosse attuata in tutto il Paese in abbinata alla rigorosa applicazione dei costi standard come si fa in Veneto, potrebbe sanare tanti profondi rossi che alla fine danno al Governo nazionale il destro per tagliare indiscriminatamente anche dove, come dimostra questa partita giocata dal Veneto, non ci sarebbe alcun motivo di farlo. C’è ancora molto lavoro da fare ,e nel prossimo biennio si proseguirà su questa strada, ben sapendo che il mercato si sta adeguando alla nuova situazione imposta dagli acquisti centralizzati”.

Tra le gare più significative aggiudicate nel 2016-2017, o in corso di aggiudicazione, la parte del leone la fanno i farmaci, per i quali sono stati spesi oltre 3 miliardi; l’acquisto dei vaccini offerti alla popolazione ha impegnato risorse per 99 milioni, più 25 milioni 930 mila per l’antinfluenzale; 69 milioni sono il costo per le protesi d’anca e 43 milioni per quelle di ginocchio; 74 milioni per i defibrillatori e 52 milioni per i pacemakers; 13 milioni 127 mila euro sono stati investiti per l’acquisto di ecografi; 25 milioni 157 mila euro per le protesi vascolari ed endovascolari e 79 milioni per le valvole cardiache; 41 milioni per Tac e Risonanze magnetiche; ma tra le varie voci si trovano anche 8 milioni 205 mila euro per suturatrici e clips, 13 milioni 087 mila euro per materiali dedicati alla chirurgia minivasiva, 22 milioni per sistemi antidecubito.

Nel biennio 2018-2019 andranno a scadenza, e dovranno essere rinnovate, gare per 874 milioni derivanti dal biennio precedente, mentre verranno attivate 46 nuove procedure, per un importo ingente. Serviranno per acquistare, tra gli altri, svariati sistemi diagnostici; farmaci, molti dei quali di nuova generazione; sistemi diagnostici per il papilloma virus; sistemi, sacche e materiali vari per i centri trasfusionali; materiali per raccolta e conservazione di cellule staminali e cute; autoambulanze; radiofarmaci; farmaci chemioterapici; dispositivi per radiologia interventistica, robot Da Vinci, laser chirurgici. Per l’espletamento di tutta la programmazione, sono istituiti numerosi gruppi tecnici, ai quali partecipano medici e altre professionalità necessarie messe a disposizione dalle Ullss e dalle Aziende Ospedaliere.