Sanità, Veneto virtuoso. Il Ministero sblocca 86 milioni

Venezia – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha sbloccato 360 milioni di euro che andranno a finanziare il Sistema sanitario nazionale. A beneficiare della cifra saranno quattro Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

“La virtuosità della sanità veneta – ha precisato l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto – è stata riconosciuta dal Ministero, che ha disposto di sbloccare 86 milioni di euro per il Veneto, in quanto la nostra Regione è stata tra le poche a rispettare due parametri fondamentali della buona amministrazione: l’equilibrio di bilancio e il rispetto dell’applicazione dei Livelli essenziali di assistenza, la cosiddetta griglia Lea”.

“Ma nessuno ci ha regalato niente – ha aggiunto subito dopo – perché si tratta di somme che derivano dalla trattenuta dell’1% che il Ministero fa alle Regioni nell’ambito del riparto del Fondo sanitario nazionale e che, di fatto, vengono restituiti l’anno successivo a quelle che hanno rispettato i parametri di virtuosità. In pratica ci è stata restituita una sorta di trattenuta che avevamo versato: ce la siamo meritata tutta”.

“Sono anni – ha infatti ricordato – che chiudiamo i conti in attivo e che veniamo promossi a pieni voti per la capacità di erogare i Livelli essenziali di assistenza. Siamo contenti di aver ottenuto questi fondi che, in una fase di tagli come quella che stiamo vivendo, sono grasso che cola, però non vorrei che passasse il concetto che qualcuno a Roma ci ha regalato qualcosa”.

“Useremo al meglio questi soldi – ha poi concluso Coletto -, perché ci aspetta un futuro non facile, a cominciare dagli oneri dei rinnovi contrattuali nazionali che, unici in Italia, non ricadono sulle casse dello Stato ma su quelle delle Regioni”.