Ritorno di fiamma dalla stufa. Grave una donna

Pianezze – Grave incidente domestico ieri a Pianezze, causato da un imprudente modo di accendere una stufa a legna, cosa che ha provocato un ritorno di fiamma e ustioni su tutto il corpo ad una donna. E’ successo nella tarda mattinata, verso le 11, quando la signora, la 52enne Patrizia Chemello, ha usato dell’alcol, spruzzandolo da un flacone, per accendere la stufa. Come dicevamo, a quel punto c’è stato il ritorno di fiamma, che ha raggiunto il flacone che a sua volta è esploso.

La donna è stata subito avvolta dalle fiamme ed ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto. La madre, che vive con lei, si è precipitata per soccorrerla, spegnendo in qualche modo le fiamme e dando l’allarme. Arrivata molto presto anche una ambulanza del Suem 118, la donna è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale San Bassiano e poi, in elicottero, al centro grandi ustionati di Padova, dove è tutt’ora ricoverata. Ha bruciature sul 75 per cento del corpo e le sue condizioni sono considerate molto gravi.