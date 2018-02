Quinto, scontro fra bus e auto. Tre feriti

Quinto Vicentino – Tre passeggeri, che si trovano a bordo di un autobus, sono rimasti feriti e accompagnati in ospedale, in seguito ad un incidente, uno scontro tra il mezzo pubblico ed una autovettura, avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 27 febbraio, a Quinto Vicentino.

Il bus, che effettua servizio lungo la linea 5 del trasporto extraurbano di Vicenza, stava viaggiando con direzione Lanzè, frazione di Quinto, ma in prossimità del sottopasso di via Vittorio Veneto, per cause attualmente al vaglio degli agenti di polizia locale intervenuti, si è verificato l’incidente con l’auto.

I vigili del fuoco, intervenuti alle 12.45, hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti, mentre il personale sanitario del Suem 118 ha preso in cura i tre passeggeri feriti, sugli otto in quel momento sul bus, e li ha accompagnati in ospedale. Illeso, invece, il conducente della vettura.