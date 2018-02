Politica, “Governo e politici comprano il consenso”

Vicenza – Per comprendere la questione, si tenga presente il Multinational Cimic Group che è un reparto multinazionale della Nato a guida italiana, in grado di ricercare, addestrare e proiettare unità di specialisti nel soccorso e nella ricostruzione di aree sconvolte da conflitti. Cimic è l’acronimo che indica la Civil Military Cooperation, una funzione operativa che presiede all’interazione tra le forze militari e le componenti civili presenti nelle aree di crisi. I militari italiani e omologhi alleati Nato hanno regolarmente consegnato regalie varie ai residenti locali, in aree di crisi, per acquistare influenza e minare la resistenza alla “occupazione” dei vari territori.

Allo stesso modo i politici hanno fatto a lungo affidamento sul denaro come un’arma per “comprare” voti o per “orientare” la resistenza dell’elettore. Il governo e i membri del Parlamento si rendono conto che abituare i cittadini alle dispense assistenzialistiche (bonus, benefit, privilegi vari, etc.) è il modo più semplice per allevare la docilità della massa e allungare il loro potere. Come i re medievali che distribuivano terreni a qualsiasi lacchè favorito, i politici di oggi si sentono in diritto di redistribuire il reddito a qualsiasi gruppo di loro piacimento.

Al giorno d’oggi, non vi è alcun titolo di proprietà più sacrosanto del decreto di un politico che deliberi che un qualche gruppo merita più dispense. Ma ogni nuovo programma di bonus o benefit o privilegio aumenta il controllo politico sui destinatari e sul popolo, costretto a finanziare tali strumenti. Le elargizioni forniscono un’aureola a basso costo per i politici. Alcune persone vedono le dispense del governo come niente di più che buoni propositi resi manifesti. Ma ogni intervento di aiuto governativo muove gli incentivi su come milioni di persone vivono.

Questo sta generando milioni di nuovi dipendenti che visualizzeranno nei prossimi anni i politici come salvatori. I politici e i burocrati si sforzano di minare le tradizionali virtù degli italiani, e di massimizzare il numero di persone col sussidio. L’ondata di dipendenza da bonus o benefit o privilegi sta rendendo l’Italia più prospera perché, dicono, ogni euro dato presumibilmente genera 1,84 euro d’attività economica. Se questo fosse vero, allora il governo potrebbe farci tutti ricchi dando regalie a ognuno dei suoi cittadini.

In realtà le dispense non sono altro che moltiplicatori politici. La buona fede sulle dispense del governo sono quasi altrettanto rare come la fede nelle buone guerre. Il welfare ne è un esempio, e rafforza una serie di traini statistici destinati a far apparire i cittadini peggio di quello che sono. Un aforisma di H. L. Mencken è che “tutte le elezioni sono una sorta di asta anticipata di beni rubati”. Più i politici promettono ad alcune persone, più hanno diritto di prendere da tutti gli altri. Il governo, malgrado le dichiarazioni ufficiali, ha sottratto sempre più euro di tasse nell’ultimo anno, in gran parte per finanziare i pagamenti e i servizi ai suoi dipendenti.

Maggiore è il numero di persone che dipendono da bonus, benefit, e privilegi vari, più difficile diventa tenere i politici al guinzaglio. Per milioni di elettori, il più grande pericolo è che i politici possano limitare le loro dispense. Più persone ricevono aiuti pubblici, meno attenzione sarà probabilmente data agli abusi del governo. Le dispense manomettono le elezioni nel modo più efficace. Purtroppo utilizzare i soldi delle tasse per comprare la rielezione è perfettamente legale secondo le regole attuali.

I politici hanno una lunga storia di impoverimento del pubblico per perpetuare il loro potere. Plutarco osservò nei giorni morenti della Roma repubblicana: “La gente era a quel tempo estremamente corrotta dai doni di coloro che cercavano cariche, e la maggior parte fece un commercio costante per vendere le loro voci”. Montesquieu nel 1748 avvertì: “È impossibile fare grandi elargizioni alle persone senza grandi estorsioni, e per tramare questo lo Stato deve essere sovvertito. Maggiori sembrano essere, per i cittadini, i vantaggi derivanti dalla loro libertà [di voto], quanto più essi s’avvicinano verso il momento critico di perderla”.

I politici non possono minare la fiducia in sé stessi senza sovvertire l’autogoverno. La vittima finale delle dispense è la democrazia stessa. La riforma più importante sui diritti acquisiti, è vietare ai politici di acquistare il voto di una persona, con la busta paga di un’altra, mediante l’attuale prelievo fiscale, oramai diventato persecutorio.

Luciano Spiazzi