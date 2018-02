Gira con la pistola ad aria compressa. Denunciato

Montecchio Maggiore – Andava in giro per le vie di Montecchio Maggiore armato di una pistola ad aria compressa e di uno storditore elettrico. E’ così che è finito nei guai ieri, denunciato dai carabinieri, un 55enne, nativo di Arzignano ma residente a Sarego, volto già noto alle forze dell’ordine. Era circa l’ora di pranzo, poco dopo le 13, quando due pattuglie della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio e del Nucleo operativo e radiomobile di Valdagno sono intervenute sulla base di una segnalazione giunta da un cittadino che, passando per via Madonnetta, aveva incrociato questo strano individuo che gli sembrava nascondesse una pistola alla cintura.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato il soggetto, che proprio in quel momento impugnava la pistola. I militari a quel punto gli hanno intimato di gettarla a terra e lo hanno bloccato. Recuperata l’arma lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso uno storditore elettrico, un flaconcino di spray anti aggressione al peperoncino ed un passamontagna. Quanto alla pistola, esaminandola i militari si sono resi conto subito che si trattava di un’arma ad aria compressa, di libera vendita, che spara pallini calibro 4,5, riproducente una colt alla quale era stato tolto il prescritto tappo rosso.

Inoltre, le prime circostanze che potevano lasciar presumere l’intenzione dell’uomo di commettere lasciavano il posto, con il trascorrere del tempo, all’ipotesi di un gesto sconsiderato da parte di una persona che aveva esagerato con le bevande alcoliche. Una conferma è venuta anche dal fatto che l’uomo tentava di ostacolare la propria identificazione con spinte nei confronti dei carabinieri, con frasi sconsiderate e senza senso che però bastavano a far scattare la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a quella di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, che è vietato comunque portarli anche se di libera vendita.