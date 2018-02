Trissino – “Attendiamo di leggere con attenzione e integralmente la relazione della commissione bicamerale sui rifiuti ma, da quanto è stato annunciato, emerge che non ci sono novità. L’unico spunto, che auspichiamo sarà condiviso da tutti, è la sollecitazione a procedere rapidamente con la bonifica dell’area della Miteni, bonifica che l’azienda è pronta a fare da subito ma che non è possibile finché si continuerà a cercare rifiuti sotterrati che non ci sono”.

E’ quanto scrive l’azienda Miteni un una nota dopo che sono state rese pubbliche, ieri, le conclusioni della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. L’azienda di Trissino continua stigmatizzando poi l’affermazione secondo cui la contaminazione è ancora in atto.

“Possiamo dire – aggiunge – che ora Miteni certamente non è responsabile visto che gli scarichi sono sotto i limiti per le acque potabili e la falda è stata intercettata per oltre il 99%. Di fatto, se l’inquinamento prosegue, è per la presenza delle altre fonti che da sempre contribuiscono in modo sostanziale all’immissione di Pfas nell’ambiente”.

“Per quanto riguarda l’asserita conoscenza dell’inquinamento da parte dell’attuale proprietà – conclude la Miteni – è una affermazione che non ha alcuna attinenza con la realtà. I documenti con le analisi non sono stati trovati in stabilimento ma erano stati commissionati e nella disponibilità del presidente di Mitsubishi come dimostrano le intestazioni e i verbali dei Noe”.