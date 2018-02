Omba, fumata grigia nell’incontro al Ministero

Venezia – Serve più tempo per compiere tutte le verifiche necessarie ad esplorare un possibile rilancio dell’azienda Omba. Si è concluso dunque, con nessun passo avanti concreto, per il momento, ma con un nuovo appuntamento in calendario per metà marzo, l’incontro che si è tenuto questa mattina, a Roma, e che ha visto la partecipazione del Ministero per lo sviluppo economico (Mise) e della Regione del Veneto.

Come già riportato più volte in altre pagine del giornale, la situazione dell’azienda è molto delicata. L’Omba engineering, è una ditta di carpenteria che ha sede a Torri di Quartesolo: a metà gennaio, la proprietà, la famiglia Malacalza, di Genova, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i suoi oltre 100 dipendenti. L’intenzione, è quella di chiudere lo stabilimento vicentino.

Tornando al presente, questa mattina il Mise e la Regione Veneto, presente all’incontro con l’unità di crisi e affiancata dall’amministrazione comunale di Torri di Quartesolo, hanno ribadito l’esigenza di avere più tempo per esplorare meglio gli scenari possibili nell’ottica di salvaguardare l’integrità dell’azienda nei confronti delle commesse in essere e la continuità dei posti di lavoro. Alla luce di quanto constatato, Ministero e Regione hanno quindi aggiornato l’incontro a metà marzo, in modo da avere la possibilità di effettuare le verifiche concordate.