Meteo, oggi neve e vento. Domani il grande freddo

Venezia – Arriverà nelle prossime ore, in Veneto l’annunciata ondata di freddo siberiano. La temperatura è in effetti già abbassato oggi, domenica 2 febbraio, ma saranno quelle di domani e le seguenti le giornate più difficili, quelle caratterizzate da freddo assolutamente insolito alle nostre latitudini, con la colonnina del mercurio che scenderà anche a -10 o più in talune zone. Intanto sulla nostra regione è già arrivata la neve sulle zone montane, come l’Altopiano di Asiago, e su quelle podemontane. Qualche fiocco qua è là si è visto anche in pianura.

Largamente previsto è arrivato anche il vento forte sulla costa, tanto che a Venezia si è sfiorata la tragedia questa mattina quando un grosso pilone del Ponte della Libertà è crollato sulla sede stradale, sfiorando alcuni mezzi in transito. Si lavora febbrilmente per ripristinare il collegamento della città con la terraferma, almeno su una corsia. Attualmente infatti possono passare solo i treni.

Ricordiamo che Il Centro decentrato della Protezione civile regionale, viste le previsioni meteo del centro Arpav che segnalano un significativo abbassamento delle temperature, da oggi a tutta la giornata di mercoledì 28, e da forti venti nord orientali ha diramato un avviso di attenzione a tutti gli enti, in particolare ai gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie e agli enti erogatori dei principali servizi, per prevenire interruzioni e altri possibili disagi. Naturalmente l’avviso vale anche per i cittadini che si mettono in viaggio o che comunque usano la rete stradale, i quali devono prestare particolare attenzione alla probabile formazione di ghiaccio.