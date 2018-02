Marostica, da Mendelssohn a Bizet per “Parolemusica”

Marostica – Si intitola “Parolemusica” il prossimo concerto-reading in programma domani, domenica 25 febbraio, alle 18, alla chiesetta San Marco di Marostica, per la rassegna “I concerti della domenica”. Ad andare in scena saranno i docenti del conservatorio Steffani, di Castelfranco Veneto, ovvero Raffaella Chiarini, Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana ai flauti, e Paola Chiarion al pianoforte, accompagnati da una voce recitante. Il programma del concerto prevede musiche di Felix Mendelssohn, Manuel F. Albeniz, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Edward Elgar, Georges Bizet, Vincenzo Bellini, Italo Azzoni.

I testi recitati comprenderanno invece brani di Adrienne Le Couvrier, Federico Garcia Lorca, Gioacchino Rossini, William Shakespeare, Alda Merini, Wistawa Szymborska, Antonio Aniante, Pier Paolo Pasolini. Ricordiamo che la rassegna “I concerti della domenica” è promossa dal Comune di Marostica, in collaborazione con la Biblioteca civica e la Consulta fra le associazioni culturali del territorio e con la consulenza artistica di Albano Berton.

Quanto agli interpreti, Charina Quintana, originaria di Las Palmas de Gran Canaria, ha fondato nel 1989, con Francisco Crespo Mas, oboista e compositore valenziano, il gruppo da camera “Professori di Gran Canaria”, che oggi conta più di 25 anni di attività, dedicandosi alla diffusione del repertorio per flauto e, successivamente, anche alla divulgazione delle opere della letteratura musicale più rappresentative trascritte per formazioni cameristiche.

Raffaella Chiarini ha invece collaborato con le orchestre italiane Aidem di Firenze, Orchestra regionale Toscana e con Ente Arena di Verona ed è stata per dieci anni il primo flauto dell’orchestra Filarmonia veneta presso il Teatro Comunale di Treviso. Ha svolto intensa attività concertistica, sia in duo con il pianoforte che con altre formazioni cameristiche, frequentando la letteratura flautistica di tutti i periodi storic. È titolare di cattedra di docente di flauto traverso presso il conservatorio di Castelfranco Veneto.

Paola Chiaron, rodigina, si è esibita come solista a Vienna e a Salisburgo per il bicentenario mozartiano, dove ha potuto conoscere Daniel Barenboim. Nella sua carriera concertistica iniziata a 17 anni, ha suonato con numerosi celebri musicisti, tra i quali i violinisti Thomas Christian e Domenico Nordio, gli oboisti Alessandro Piquè e Mario Frezzato, oltre a vari cantanti italiani e stranieri. Anche lei insegna al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto ed è organista titolare presso il Duomo di Rovigo.

Giovanni Mugnuolo, in parrallelo all’attività orchestrale, ha portato avanti un’intensa attività concertistica, spaziando dalla musica barocca alla musica moderna e al jazz, esibendosi in importanti teatri del mondo, sia come solista che in formazioni cameristiche. In una delle tournée a Mosca è stato nominato socio onorario del Museo Scrjabin. È Premio alla carriera 2014 della Provincia di Bari e titolare della cattedra di flauto al Conservatorio Steffani.