Marijuana nel parco trovata dalla polizia locale

Carré – Polizia locale impegnata nel comprensorio di Thiene, ieri, in una serata di controlli per la prevenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Come richiesto delle amministrazioni comunali, gli agenti, con il cane antidroga “Rocky” al seguito, hanno controllato alcune zone segnalate per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare è stato ispezionato il parco di via Compans, a Carrè, segnalato dal sindaco, dove veniva individuato un gruppetto di persone che, alla vista dell’auto della polizia locala, si dava alla fuga.

Gli agenti hanno controllato l’interno del parco con il cane antidroga, il cui fiuto ha consentito di trovare 21 grammi circa di marijuana ed un bilancino di precisione che riportava ancora, sul piatto di pesata, inequivocabili tracce di stupefacente.

Il tutto era stato ben nascosto sotto una giostrina per bambini, presente all’interno del parco. Naturalmente è stato tutto sequestrato. Continuerà anche nei prossimi giorni l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, svolta anche attraverso il costante impiego dell’unità cinofila del corpo.