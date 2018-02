Maltempo, c’è la neve in arrivo sul Veneto

Vicenza – Splendeva il solo quest’oggi su Vicenza e su buona parte del Veneto, ma non era comunque quello che si definisce una bella giornata. Questo perché pur essendo il cielo terso le temperature erano davvare basse, sono davvero basse in questi giorni, con non pochi record di freddo polverizzati nel nord Italia. Ampiamente sotto zero un po’ ovunque, a volte perfino le massime, vi sono stati picchi di -30 anche, con una notevole escursiome termica per altro tra la notte ed il giorno.

Neve invece, almeno nel vicentino, se ne è vista poca, e quella poca caduta sulla fascia pedemontana e qua è là in pianura, si è sciolta subito. Naturalmente, fa eccezione l’Altopiano di Asiago, abbondantemente innevato, ma là siamo già ad una certa quota, oltre i mille metri. Non sia deluso però chi avrebbe voluto anche vedere anche Vicenza ammantata di bianco. E’ probabile che avvenga nei prossimi giorni, in particolare giovedì, quando sono attese forti nevicate.

Del resto, in questi giorni, abbiamo visto imbiancate dalla neve Roma, Napoli, le spiagge del litorale tirrenico, peraltro come sempre impreparate a tutto questo e come sempre in tilt per quanto riguarda trasporti e servizi. E’ l’Italia, bellezza… Ma, a parte questo, speriamo tutti di salutare i bianchi fiocchi sulla basilica palladiana e sulle bellezze del vicentino, visto che a queste latitudini “reggiamo l’impatto”.

Anche in Veneto comunque non si vogliono correre rischi. E così, viste le previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per neve, da riconfigurare, a livello locale, in pre allarme o allarme, a seconda dell’intensità delle nevicate, dalla mezzanotte di domani alle 14 di venerdì 2 marzo 2018.

In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, l’ente regionale raccomanda, agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie, di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità. Segnaliamo infine che è attivo il servizio di reperibilità, al numero verde 800-990009, per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.