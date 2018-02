Isola Vicentina – Il tetto in legno di una abitazione che si trova in via Leogra, ad Isola Vicentina, è stato distrutto da un incendio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 febbraio ed è stato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco se le fiamme non si sono estese all’appartamento di sotto.

Le squadre di pompieri sono intervenute da Schio e da Vicenza con quattro automezzi, tra i quali l’autoscala, e un totale di quattordici operatori ed hanno raggiunto via Leogra poco prima delle 15.

Per quanto riguarda le cause, l’incendio potrebbe essere partito da una canna fumaria, ma toccherà ai tecnici dei vigili del fuoco stabilirlo con certezza. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore dall’inizio dell’intervento, vale a dire verso le 18.