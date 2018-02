Lonigo, ciclista investito. Muore a 48 anni

Lonigo – Ancora un ciclista vittima della strada nella nostra provincia. Sta diventando una vera strage, una emergenza seria… E’ sucesso questa sera, intorno alle 19.30 a Lonigo. Lo sfortunato ciclista è un uomo leoniceno di 48 anni, ed è stato investito da una autovettura Opel Zafira in via Pontespin, mentre stava rincasando. E’ ancora da ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, sebbene sembri probabile che l’uomo sia deceduto sul colpo finendo schiacciato sotto le ruote della macchina, guidata da una donna.

Il ciclista è rimasto infatti incastrato sotto la vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, con l’aiuto di cuscini sollevatori, hanno alzato l’auto e ed estratto in questo modo l’uomo. Subito dopo il ciclista è stato affidato agli operatori sanitari del Suem 118, che hanno provato a lungo a rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

Al personale medico non è rimasto così altro da fare che constatare la morte del ciclista. E’ rimasta illesa invece la donna al volante della Opel. Nel momento in cui scriviamo sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, e gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per cercare di appurare cosa sia effettivamente successo.