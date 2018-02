Lonigo, assalto al bancomat. Ladri in fuga col bottino

Lonigo – E’ ancora in fase di quantificazione il denaro che è stato rubato nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio dopo un assalto al bancomat, in via Giuseppe Garibaldi, a Lonigo. Lo sportello preso di mira dai malviventi è quello della filiale della Banca di credito cooperativo di Pojana Maggiore, che si trova in centro storico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti verso l’una e mezza di oggi, i ladri hanno agito immettendo nel bancomat del materiale esplosivo e facendolo poi deflagrare. Compiuta questa operazione hanno arraffato il denaro contenuto (ancora da appurare l’ammontare esatto dei contanti trafugati), prima di fuggire a bordo di una auto Audi A3, di colore nero.

Sul caso sono al lavoro i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza, assieme ai loro colleghi della stazione di Lonigo. Per le indagini saranno acquisite e visionate le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona.