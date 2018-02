Lingua dei segni, Veneto più attento alle disabilità

Venezia – “Con il provvedimento, votato a larga maggioranza in consiglio regionale, sulle disposizioni per l’inclusione sociale, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni, la nostra Regione dimostra attenzione verso chi vive una situazione di disabilità sensoriale. Questa legge regionale vuole essere un punto di riferimento per le varie istituzioni, affinché si promuova una rete, tra enti, realtà private e mondo associativo, con lo scopo di migliorare le condizioni delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale e con deficit di comunicazione”.

E’ quanto scrivono in una nota diffusa oggi i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato e Massimiliano Barison. In modo particolare i due consiglieri evidenziano la necessità che l’azione di inclusione sociale rivolta a queste persone tenga conto di percorsi di facilitazione all’accesso al mondo del lavoro, ai mezzi di trasporto pubblici e ai servizi socio sanitari.

“Non si tratta – sottolineano Berlato e Barison – solo di promuovere l’insegnamento della lingua dei segni e la lingua dei segni italiana tattile, ma anche di dotare la scuola degli strumenti più idonei perché fin dall’infanzia ci sia un approccio più incisivo nell’affrontare la disabilità sensoriale. E’ una sfida culturale che vuole mettere al centro la persona con disabilità, favorire ogni forma di comunicazione accessibile, mettere nelle condizioni chiunque di fruire dei servizi pubblici ed interagire con gli altri, anche tramite l’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione”.

“Anche nella promozione di eventi culturali – concludono i consiglieri regionali – si deve avere la dovuta attenzione affinché queste manifestazioni possano essere apprezzate anche da chi ha disabilità sensoriali”.