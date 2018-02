La Tv verità in “Commissari. Sulle tracce del male”

Roma – Andrà in onda domani, sabato 17 febbraio, in seconda serata su Rai Tre, la prima di quattro puntate del programma “Commissari. Sulle tracce del male”, nuovo progetto Rai, nato da un’idea del giornalista Pino Rinaldi, al quale la Polizia di Stato ha fornito la collaborazione istituzionale. La trasmissione racconta le indagini svolte da alcuni investigatori della polizia su casi di cronaca giudiziaria che hanno segnato profondamente il loro lato umano. Delitti, omicidi e violenze avvenuti in diverse città italiane, risolti grazie al lavoro di gruppo di esperti investigatori.

Protagonista di ogni puntata sarà proprio il poliziotto che ha seguito l’attività investigativa e che verrà intervistato da Pino Rinaldi. Attraverso il suo racconto, il telespettatore potrà immedesimarsi nell’investigatore che ha seguito il caso e che alla fine si è trovato faccia a faccia con il responsabile del reato. Potrà apprezzarne l’intuito investigativo nel risolvere casi apparentemente impossibili da collegare l’uno all’altro, ma anche conoscerne il lato umano che lo porta a immedesimarsi con le vittime di odiosi reati. Immagini, materiale di repertorio e interviste ai collaboratori del funzionario che ha condotto le indagini ricostruiranno in 60 minuti il caso di cronaca giudiziaria e il complesso lavoro degli investigatori per risolvere il caso.

Nella prima puntata, dal titolo, Romanzo Criminale, siamo nell’estate 2012, a Manfredonia, in provincia di Foggia. Un cruento duplice omicidio, un ragazzo scomparso nel nulla e l’omicidio di un pensionato, rapinato e massacrato nel suo garage; tutti fatti apparentemente impossibili da collegare l’uno all’altro. All’improvviso arriva però l’intuizione del capo della squadra mobile Alfredo Fabbrocini che potrebbe mettere insieme i pezzi di un puzzle impossibile da completare. L’investigatore punta tutto su un ragazzo di trent’anni, spregiudicato e dalla forte personalità, capo di una gang di giovanissimi.