Vicenza – Proseguono gli appuntamenti del candidato sindaco di Vicenza Francesco Rucco con le principali realtà culturali, sociali, sportive e ricreative della città. In calendario questa settimana l’incontro con Lucio Turra, presidente dell’Ipab di Vicenza, istituzione pubblica che Rucco conosce a fondo essendo stato per alcuni anni nel consiglio di amministrazione dell’ente ed avendo contribuito alla fusione che, nel 2003, ha dato vita all’istituto Proti Salvi Trento, così denominato in omaggio ai tre personaggi più importanti nella storia delle istituzioni di carità e di assistenza a Vicenza.

“In una società a crescita zero e con l’età media sempre più alta – osserva Francesco Rucco – anche Vicenza si trova a dover fare i conti con uno scenario che vede le persone oltre gli 80 anni a rappresentare il 6% della popolazione e quelle sopra i 65 anni il 25%. E per il 2050 le previsioni indicano una percentuale del 16% di ultraottantenni e del 35% di over 65. Il futuro va quindi affrontato nel presente.”

L’istituto è tuttora regolato dalla legge Crispi del 1890, che ne ingessa la funzionalità e l’evoluzione verso un modello organizzativo più dinamico ed efficiente, che favorisca la creazione di percorsi per l’autonomia e il benessere degli anziani nei loro abituali contesti di vita.

“In futuro l’amministrazione comunale dovrà fare più sinergia con le realtà del territorio (Ulss, centri servizi, strutture residenziali e associazioni di settore) favorendo il miglioramento concreto della qualità della vita della persona anziana attraverso azioni concrete quali la prevenzione, con campagne informative sul benessere psico-fisico, la socializzazione, con la diffusione di spazi di aggregazione e luoghi di incontro, e innovative forme di coabitazione (co-housing)”.

“Il nostro impegno in questo settore – conclude il candidato sindaco delle liste civiche – andrà nel senso di sviluppare e favorire l’assistenza domiciliare presso le abitazioni familiari, con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e tenendo sempre conto che l’ingresso in una struttura come l’IPAB dovrebbe essere visto come extrema ratio in un percorso di vita che consenta all’anziano di essere sempre protagonista della comunità”.